Deportivo Táchira sin puntería en la Conmebol Libertadores

El Deportes Tolima logró avanzar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026 tras una noche agónica en el Manuel Murillo Toro. Pese a caer 0-1 ante el Deportivo Táchira en el tiempo reglamentario, el conjunto "Pijao" fue superior en la tanda de penales, imponiéndose por 3-0 para mantener vivo el sueño continental.

Táchira mantuvo el la fe

Durante gran parte del encuentro, el equipo colombiano gestionó la ventaja mínima obtenida en la ida en Venezuela. Aunque el juego careció de brillo y estuvo marcado por el roce físico, los ingresos de Luis Sandoval y Jersson González en el complemento le dieron otra cara al ataque local. La euforia estalló al minuto 81 con un gol de González, pero el VAR intervino para anular la acción por una mano previa de Sebastián Guzmán, devolviendo el silencio a las tribunas.

Un desastre en penales

Cuando la clasificación parecía asegurada, un penal por mano de Jader Valencia en el minuto 92 permitió que Luis González anotara para el Táchira, igualando la serie (1-1) y forzando la definición desde el punto blanco. En los penales, la puntería abandonó a los venezolanos: fallaron sus tres ejecuciones (una atajada y dos desviadas), mientras que Edwar López, Luis Sandoval y finalmente Sebastián Guzmán —con un potente remate al ángulo— sentenciaron el 3-0 definitivo.

Tras superar este difícil escollo, el Deportes Tolima se enfrentará a O'Higgins de Chile en la última ronda previa. El vencedor de esta llave obtendrá el codiciado boleto a la fase de grupos del torneo más importante de la Conmebol.

Equipos venezolanos en carrera

Pese a la eliminación del Deportivo Táchira la noche de este jueves en Libertadores, aún quedan tres equipos venezolanos en carrera. Carabobo FC, dio la gran noticia de la Fase 2 de eliminación , ya que el conjunto "Granate" avanzó a la Fase 3 tras eliminar al Huachipato de Chile con un global de 3-2 (ganó 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta). Ahora se enfrentará a Sporting Cristal de Perú por un cupo directo a la ronda de grupos.

Mientras que en fase de grupos ya están la Universidad Central (UCV FC) que logró el boleto directo por ser el campeón absoluto de la Liga FUTVE 2025 y el Deportivo La Guaira por terminar como el líder de la tabla acumulada aseguró el otro cupo directo. El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo.