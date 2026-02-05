¡Otro regreso Vinotinto! Delantero venezolano vuelve a la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes en Venezuela ha dado un nuevo golpe sobre la mesa. El Carabobo FC ha oficializado la llegada del delantero Eric Ramírez, quien regresa al país tras casi una década en el exterior para convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo "granate".

Con esta incorporación, la directiva valenciana confirma su intención de pelear por el título del Torneo Apertura 2026, sumando al Vinotinto a una lista de refuerzos que ya incluye nombres de peso como Alexander González, Edson Castillo y Maurice Cova.

Tras un periplo que lo llevó por las ligas más diversas del mundo, el atacante barinés de 27 años decidió que es momento de volver a casa.

Llega procedente del Bohemians Praga 1905 de la República Checa, donde tuvo un paso fugaz de apenas nueve partidos, lo que motivó su deseo de buscar continuidad en un entorno conocido.

Amplia experiencia en el exterior

Desde su salida de Venezuela en 2017, Eric Ramírez ha acumulado una enorme experiencia en contextos de alta exigencia. En Europa pasó por Eslovaquia (DAC Dunajská Streda, FK Senica y Slovan Bratislava), Ucrania (Dinamo de Kiev), España (Sporting de Gijón) y República Checa (Karvina y Bohemians).

Por otro lado, en Sudamérica defendió los colores del Atlético Nacional en Colombia (donde ganó la Copa) y de Tigre en Argentina.

Mientras que en el fútbol nacional, debutó profesionalmente en el Zamora FC y también estuvo en Estudiantes de Caracas antes de dar el salto al "Viejo Continente".

Una nueva cesión

Ahora bien, pese a su regreso a la Liga FUTVE, el dueño de su ficha sigue siendo el Dinamo de Kiev. Ahí, ha registrado un total de cuatro goles y una asistencia en 20 partidos disputados.

El club ucraniano acordó una cesión con el Carabobo FC, lo que permite al equipo industrial contar con un delantero de jerarquía internacional que ya sabe lo que es marcar goles con la Selección de Venezuela en Eliminatorias y Copa América.