Mundialista de la Vinotinto Sub-17 debuta en Primera División con este golazo

El inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga FUTVE no pudo tener un protagonista más luminoso. En el triunfo 2-0 del Deportivo La Guaira sobre el Monagas SC, todas las miradas se posaron sobre José Correa.

El joven mediocampista venezolano debutó oficialmente con la camiseta naranja en la máxima categoría y selló su estreno con su primer gol como profesional.

Debut inmejorable

Correa, quien llegó al equipo del litoral tras foguearse en la Copa Venezuela y sumar valiosos minutos en la Liga FUTVE 2 con Nueva Esparta FC, demostró que la Primera División no le queda grande.

El pivote de 19 años manejó los hilos del centro del campo con una madurez impropia de su edad y coronó su actuación enviando el balón al fondo de la red para asegurar los tres puntos en la primera jornada.

La solvencia mostrada por el juvenil confirma por qué el cuerpo técnico de La Guaira confió en él para el once titular desde el arranque del campeonato.

ADN Vinotinto

El ascenso de José Correa no es casualidad. Su nombre ya estaba anotado en las libretas de los cazatalentos desde 2023, cuando se convirtió en una pieza inamovible de la Vinotinto Sub-17.

Fue parte fundamental del proceso que llevó a Venezuela al Mundial Sub-17 en Indonesia. Además, acumuló un total de 13 partidos oficiales con la selección nacional de la categoría.

Su personalidad dentro de la cancha lo llevó incluso a portar la cinta de capitán en uno de los compromisos internacionales, demostrando su capacidad de mando desde el círculo central.

Con este gol y una actuación redonda, se posiciona como uno de los prospectos más interesantes a seguir en este Apertura. El Deportivo La Guaira arranca con el pie derecho, y lo hace de la mano de una joya que, tras brillar con la selección juvenil, ha comenzado a escribir su propia historia en el fútbol profesional venezolano.