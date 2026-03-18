Jencarlos Canela recuerda la gran conexión y química con Mónica Spear

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“Pasión Prohibida” fue la exitosa novela que unió a los actores Jencarlos Canela y Mónica Spear. Una producción en la que demostraron carácter, temple y una química única, que hay hoy recuerda el actor de 37 años.

Un recuerdo imposible de olvidar

En una reciente entrevista con Telemundo la expareja de Gaby Espino, recordó sus días en el set de grabación, donde forjó una relación muy especial con la fallecida.

Canela destacó que la amistad quedó tras finalizar la producción transmitida en el 2013 y grabada en Miami, Florida.

“Mónica y yo teníamos una relación muy especial. Era una persona increíble. Cuando terminamos de grabar ese proyecto nos manteníamos en contacto”, expresó el cantante.

En este sentido, destacó que la Miss Venezuela 2004 era un ser humano increíble destinada en realizar cosas fantásticas en la televisión.

“Llegó a tocar con su arte el corazón de personas alrededor del mundo entero”, destacó Canela.

Legado de Mónica

Desde la partida de Spear en el año 2014, el público no ha podido olvidarla, recordándola siempre con imágenes y videos de sus producciones y participación en el Miss Universo 2005.

Su imagen también se mantiene muy viva en su hija Maya Berry, quien esta próxima a cumplir 18 añitos y tiene enorme parecido a Mónica, en especial por esa luz angelical.