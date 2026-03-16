Hija de Mónica Spear se suma al trend de Rawayana y así de hermosa luce

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Maya Berry Spear, ya es toda una hermosa señorita y su último video en Instagram lo demuestra. La joven que vive en Estados Unidos, se mostró muy sonriente en la compañía de su tía, realizando el trend “Inglés en Miami” de Rawayana.

Maya bailando al ritmo de Rawayana

Daniela Bueno y Mayita, escribieron que después de varias semanas de estar escuchando el popular tema, decidieron grabarlo juntas y etiquetar a la banda criolla que se ha convertido en todo un referente de buena música.

Ambas lucieron muy sensual y radiantes moviéndose al ritmo de “Toco, toco, to. Yo te toco, toco to”, despertando bonitos comentarios de internautas.

La mayoría destacaron que Berry luce hermosa, enorme y con gran estampa como su famosa progenitora, quien fue Miss Venezuela 2004 y 4ta finalista del Miss Universo 2005.

Mientras que otros resaltaron la buena relación que Maya y Daniela tienen.

Desde la partida de Mónica en el 2014, la joven vive con Daniela y con su tío, Ricardo Spear, quienes se han convertido en sus padres y ángeles protectores.

Cariño de las redes

Maya que está próxima a cumplir la mayoría de edad es un referente de belleza, nostalgia y amor, por el parecido a su hermosa madre, quien fue una de las actrices más versátiles de Venezuela, protagonizando “La mujer perfecta”.

En su perfil oficial de Instagram, posee 133 mil seguidores con quienes comparte imágenes y videos de la gran belleza que tiene, en especial con sus ojos claros como su progenitor, el empresario Thomas Berry.