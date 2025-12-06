Aseguran que casa de Mónica Spear en La Ciénaga fue vendida

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido venezolana, Idarella Tarricone Jiménez, conocido como “Una chama de viaje”, compartió en redes sociales que la casa de Mónica Spear en La Ciénaga, fue vendida. A través de un video la joven, mostró la bonita casita en donde la Miss Venezuela y su familia disfrutaban vacaciones.

Supuesta venta de la casa

El inmueble está pintado de un hermoso azul, puerta y rejas blancas, tiene un bonito muelle y esta rodeado de agua verde y mucha vegetación.

En el clip se aprecia personas habitando en la residencia y la puerta abierta, posiblemente de los nuevos dueños.

“La casita que era de Mónica Spear la acaban de vender. Me da mucha nostalgia, es bellísima y queda en el mar, con el agua verde”, comentó Jiménez.

Internautas llenaron el video de bonitos comentarios por ver el lugar donde la 4ta finalista del Miss Universo 2005 y actriz, amaba disfrutar sus vacaciones para desconectarse a lo grande con su esposo Thomas Henry Berry y su hija Maya.

“Siempre vivirás en nuestros corazones”, “Dios no sabía que a ella le gustaba la naturaleza a su plenitud”, “triste y lindo a la vez”, son algunas de las opiniones.

No se conoce quiénes son los nuevos “dueños” del bonito inmueble y si la familia de la asesinada en el 2014 tiene algo que ver en la venta.