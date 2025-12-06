LVBP: Balbino Fuenmayor equiparó este importante logró jonronero

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este viernes Balbino Fuenmayor para Caribes de Anzoátegui ligó cuadrangular solitario, ocurrió en la alta 3er inning ante el abridor Ángel Macuare por Tiburones de La Guaira.

Así el toletero de los aborígenes llegó a 10 tablazos de vuelta entera en esta temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Balbino Fuenmayor, recio toletero

Del mismo modo, se trató de su jonrón vitalicio número 89, todos con la tribu, siendo este su quinto torneo con al menos una decena:

2014/2015: 10

2021/2022: 11

2022/2023: 11

2024/2025: 11

Otro detalle que agregó valor a la cuestión, radicó en que se equiparó con los dos mejores jonrones vitalicios del cónclave, Eliézer Alfonzo y Álex Cabrera, con esta cantidad de torneos y una decena de vuelabardas.

LVBP - Eliézer Alfonzo - Alex Cabrera - Jonrones

El “Matatán” lo consiguió en:

2003/2004: 12

2007/2008: 15

2008/2009: 12

2012/2013: 16

2013/2014: 10

Por su parte, el “Samurai” en:

2000/2001: 13

2001/2002: 13

2007/2008: 13

2013/2014: 21

2015/2016: 11

