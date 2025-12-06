LVBP: Yadier Molina aprovecha su ciclo en Magallanes aspirando a la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Desde un tiempo para acá, muchos destacados cátchers después de retirarse han logrado dar el paso como mánagers en diversos circuitos, que incluyen también a la MLB, el máximo escenario donde Yadier Molina brilló como uno de los mejores en la citada posición, y quien se perfila con muy buenas opciones para el Salón de la Fama.

En este sentido, el estratega que en este 2025/2026 de LVBP reemplazó a Eduardo Pérez y emprendió su segundo ciclo con los Navegantes del Magallanes, sigue añadiendo experiencia a su currículo, que ha incluido también tiempo de trabajo con la Selección Nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2023, con los Criollos de Caguas ganando el título 2023/2024 en la Isla del Encanto, además de las Águilas Cibaeñas en República Dominicana el año pasado.

Yadier Molina, sapiencia

Sobre ese particular se refirió el timonel magallanero previo al juego contra Leones del Caracas este viernes:

(...) “Seguir aprendiendo, rodearme de personas buenas, de coaches buenos que me sigan ayudando y si se me da la oportunidad de MLB, estar listo”, expresó.

Hace pocas horas, los borinqueños anunciaron su róster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sobresaliendo la presencia de los toleteros George Springer y Nolan Arenado:

“Muy bien, esos muchachos han ganado, fueron parte del equipo ganador (campeón) de los Estados Unidos y tener dos piezas importantes como esas son bienvenidas, estoy muy emocionado con eso”, dijo.

Por último, se manifestó la rivalidad Caracas vs Magallanes:

“Es un evento super bonito, la fanaticada se lo vive al igual que nosotros”