LVBP: Alí Sánchez destaca la filosofía de los Cardenales de Lara en este cerrado torneo

Por diversas razones, positivas y negativas, el torneo 2025/2026 de la LVBP ha sido parejo, tal como se refleja en la tabla de posiciones previo a la jornada de este 3 de diciembre, donde el 1er lugar solo llega con 3 partidos sobre el último puesto. En este punto todos tienen posibilidades de postemporada y con miras a ese objetivo, Alí Sánchez destaca una de las virtudes extrabeisbol que definen al Cardenales de Lara:

“Tenemos una muy buena química en nuestro clubhouse y esa es una de las cosas por las que creo no nos hemos rendido, todos estamos muy unidos, todos están tratando de hacer su trabajo a la hora del juego”, subraya previo al compromiso que sus pájaros rojos ante Tiburones de La Guaira en Macuto.

Precisamente por la corta brecha entre los ocho del cónclave, cada partido es de suma importancia en lo que resta de ronda eliminatoria; en este sentido, el cátcher con experiencia MLB analiza la situación desde la perspectiva particular de su equipo:

Alí Sánchez, pericia sobre el Cardenales de Lara

“Aquí todos los juegos cuentan, el pitcheo cuenta, cada inning, cada juego; nosotros no estamos pendiente de a quién estamos enfrentando porque la verdad, todos los rivales son importantes a la hora de jugar. Nosotros salimos a ganar el juego sin importar a quién estamos enfrentando”.

La ascendencia sobre el grupo de Alí Miguel es propia de quienes se desempeñan en la receptoría, esas funciones de liderazgo las aplica para ofrecer recomendaciones positivas:

“Les digo que se mantengan preparados, aquí las oportunidades siempre salen, tu no sabes qué pueda pasar durante el juego; que estén preparados, es mejor estarlo a que no estarlo y que te agarre una situación de sorpresa”, reitera.

Por otra parte, cuando se asume un compromiso con Tiburones como locales, un elemento que puede ser distractivo para los visitantes radica en la famosa samba; estruendosa, inagotable en pro del cardumen tanto en el Estadio Universitario como en el Fórum La Guaira:

“Cuando se juega en el Universitario la samba también está ahí ambientando a su fanaticada, pero como nosotros no estamos viendo a qué equipo estamos enfrentando, nosotros salimos a ganar, no importa el equipo que sea, estamos tratando de hacer nuestro trabajo que es ganar”, explica.

Por esta razón, antes de finalizar reitera la filosofía, el modo de asumir las cosas en Cardenales:

“Nos hemos caracterizado por ser un equipo que no se rinde, estamos batallando hasta el out 27, ayer fue un ejemplo de eso, fuimos a extrainning y gracias a Dios pudimos obtener la victoria en casa”.