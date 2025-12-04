LVBP: Ronald Acuña Jr. hace vibrar Macuto con un descomunal jonrón

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira van muy en serio a falta de pocas semanas para finalizar la Ronda Regular, y más ahora que cuentan con la presencia de Ronald Acuña Jr. Y es que el grandeliga venezolano no ha parado de aportar ofensivamente para su equipo desde que se incorporó la semana pasada.

Para esta jornada del miércoles, el de La Sabana hizo gala de su poder con otro swing de gradas, el cual le permitió al conjunto escualo descontar el marcador ante Cardenales de Lara. Vale mencionar que se trató de su segundo jonrón de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

La samba retumba gracias a Ronald Acuña Jr.

Esta vez fue el Fórum de Macuto el que vibró al son de la samba gracias a una demencial conexión de Ronald Acuña Jr. El único detalle, hasta ahora, es que los Tiburones de La Guaira no han podido tomar la delantera frente a los crepusculares.

El batazo del sabanero llegó a la altura del séptimo episodio, ante los envíos del relevista Hunter McMahon. Y es que en cuenta favorable de 3 y 1 le dio con todo a la bola para desaparecerla por todo el jardín central, recortando distancias 5 a 3 en ese entonces.

Además de ser el segundo cuadrangular de la campaña, los números de Ronald Acuña Jr. hasta los momentos también señalan cuatro carreras impulsadas, seis anotadas y .412 de promedio al bate.