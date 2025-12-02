Tiburones realiza estos movimientos en su roster para la octava semana

Suscríbete a nuestros canales

Comienza el mes decisivo de la temporada regular 2025-2026- en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y los Tiburones de La Guaira, por un lado reciben una mala noticia y por otro, una novedad satufactoria.

Esto esta relacionado a los movimientos en su roster de cara a la octava semana de campeonato, donde tuvieron que salir de su máxima figura en lo que va de campaña. Sin embargo, dos bigleaguers se sumaron.

Gabriel Arias regresa al roster de Tiburones:

Como se tenía, previsto el prospecto sensación salió del roster, motivado a que concluyó el permiso de su organización en los Estados Unidos, los Rays de Tampa Bay. A esa baja, se le suman, las de los lanzadores: Eudis Idrogo (LZ) y Douglas Orellana (LD).

Estos tres puestos en el roster de 34, serán tomados por Jesús Pirela (LD). Además, de los grandeliga Jairo Iriarte (LD) y Gabriel Arias, quien ratificó su compromiso al volver a la novena "Salada", según la información compartida en la página oficial de La Guaira.

Tiburones comienza la semana ante Leones:

Después de ver cortada su racha positiva el domingo, los dirigidos por Marco Davalillo deben comenzar esta nueva semana enfrentando a los Leones del Caracas este martes a partir de las 6:39 en el estadio Universitario.