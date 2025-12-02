El acuerdo de Devin Williams con los Mets sacude el mercado de relevistas

Suscríbete a nuestros canales

Devin Williams con los New York Mets por La firma del relevista estelarcon los New York Mets por tres años y 51 millones de dólares no solo fortalece el bullpen de Queens, sino que ha tenido un efecto inmediato en el mercado de relevistas de las Grandes Ligas, estableciendo un claro punto de referencia financiero para los brazos de élite disponibles.

El acuerdo con Williams, un lanzador que ha ganado el Premio Trevor Hoffman (2020) y que fue All-Star en 2022, ha generado tres impactos principales, según analistas:

1. El futuro de Edwin Díaz en Queens

La llegada de Williams, quien ha destacado tanto en rol de preparador como de cerrador, actúa como una "póliza de seguro" para los Mets si el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz (agente libre y la opción número uno del mercado) decide firmar con otro club.

Sin embargo, la firma no elimina a los Mets de la puja por Díaz. La gerencia del equipo ya había manifestado su intención de adquirir al menos dos relevistas, por lo que la idea de formar un "súper bullpen" con Williams y Díaz no sorprendería a nadie. Williams, cuyo contrato le paga "dinero de cerrador", no vería un problema en lanzar el octavo inning si Díaz regresara para el noveno, un rol en el que ya brilló en el pasado.

2. Se fija el precio para el grupo intermedio de cerradores

Con Williams firmando por tres años y 51 millones de dólares, y Ryan Helsley cerrando un trato de dos años y 28 millones con los Orioles, se ha establecido la valoración del mercado para los cerradores que no sean Díaz.

Este movimiento debe acelerar el mercado para el resto de los relevistas con experiencia en el final de los juegos.

3. La búsqueda se acelera

A pesar de que Díaz es la opción más costosa (se espera que ronde los 20 millones de dólares anuales por cuatro o cinco temporadas), su decisión y la de otros brazos destacados se espera que se definan pronto.