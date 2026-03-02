Revolución en el campo: Las nuevas reglas que cambiarán el fútbol a partir del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol, tal como lo conocemos, está a punto de dar un giro radical. La International Football Association Board (IFAB) ha aprobado una serie de modificaciones reglamentarias diseñadas para inyectar mayor dinamismo y reducir las interrupciones en el juego. Aunque estas normas entrarán en vigor oficialmente en julio de 2026, la FIFA ha confirmado que se aplicarán de forma anticipada desde el silbatazo inicial del Mundial, el próximo 11 de junio.

1. Un VAR con mayor jurisdicción

El Video Assistant Referee (VAR) tendrá una participación mucho más activa. A partir de ahora, los árbitros podrán apoyarse en la tecnología para corregir:

Segundas amarillas mal señaladas.

Errores de identidad (cuando se amonesta al jugador equivocado).

Córners mal marcados, evitando que jugadas de peligro surjan de decisiones erróneas.

2. Adiós a las pérdidas de tiempo: El reloj no perdona

La IFAB ha decidido atacar directamente las tácticas para "quemar tiempo" con límites estrictos:

Saques de banda y de meta: Los jugadores tendrán un máximo de 5 segundos para reanudar el juego. Si se exceden, perderán la posesión o concederán un tiro de esquina al rival.

Cambios "express": Se acabaron las caminatas lentas hacia la línea de banda. El jugador sustituido tendrá solo 10 segundos para abandonar el campo. De no hacerlo, su equipo será penalizado jugando con un hombre menos durante un periodo determinado.

3. Control estricto de lesiones

Para evitar simulaciones que corten el ritmo del partido, cualquier jugador que reciba atención médica dentro del terreno de juego deberá permanecer un minuto fuera antes de ser autorizado para reingresar.

Estas medidas buscan un fútbol "más intenso y con menos drama", priorizando el ritmo de juego sobre las interrupciones tácticas.