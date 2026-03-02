El Barcelona llega a un acuerdo para blindar a esta figura de Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una apuesta arriesgada el pasado verano se ha convertido en uno de los grandes aciertos de la era Hansi Flick.

Según informan los principales diarios deportivos de Cataluña, el FC Barcelona ya ha comunicado formalmente al Manchester United su intención de ejercer la opción de compra permanente por Marcus Rashford.

¿Cuánto saldrá la operación?

Tras el excelente rendimiento del atacante inglés durante su cesión en el Spotify Camp Nou, el club azulgrana ha logrado estructurar un pago que encaja en su compleja realidad financiera.

El acuerdo se cerrará en 30 millones de libras esterlinas (aproximadamente 36 millones de euros), repartidos en tres cuotas anuales de 10 millones cada una durante los próximos tres años.

El atacante de 28 años firmaría un vínculo de larga duración, aceptando una adecuación salarial para facilitar su inscripción definitiva en LaLiga.

El "renacer" bajo las órdenes de Flick

Marcus Rashford ha pasado de ser un descarte en Old Trafford a una pieza vital en el esquema del técnico alemán. Su capacidad para jugar tanto de extremo izquierdo como de referencia ofensiva ha dado un aire fresco al ataque culé.

Sus números en lo que va de campaña hablan por sí solos. 10 goles y 13 asistencias en 35 partidos disputados entre todas las competiciones (LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Con este movimiento, el Barcelona asegura pólvora y experiencia internacional a un precio que, visto el mercado actual, se considera una auténtica "ganga" deportiva. Se espera que el anuncio oficial se produzca una vez finalice la presente temporada.