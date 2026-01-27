Un video viral en redes reveló ratas en el Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona es uno de esos clubes que están llamados a ser protagonistas en la octava jornada de la fase liguera de la Champions League, sobre todo porque los culés necesitan ganar y ver algunos resultados para garantizar un lugar dentro de los primeros ocho equipos de la tabla.

Esa posición daría a los azulgranas la tranquilidad de su clasificación directa a los octavos de final del torneo, sin tener que jugar la ronda de dieciseisavos, en la que compiten los clubes desde la casilla 9º hasta la 24º.

Ahora bien, el duelo que tienen previsto los dirigidos por Hansi Flick está pautado ante FC Copenhague, que ostenta la casilla 28 de la tabla general y que será visitante en el recinto catalán: el Spotify Camp Nou.

Justamente, este estadio es noticia ahora mismo por unas imágenes que se han viralizado en redes sociales, en la que se observa unas ratas corriendo por parte de las instalaciones cerca del gramado.

Barcelona juega en un Camp Nou en obras

La casa de los azulgranas viene siendo noticias desde hace meses por todo lo que surge en las instalaciones, unas que actualmente se mantienen en un proceso de renovación y construcción de la nueva figura de club.

Por los momentos, cuando el equipo juega de local solo pueden asistir un total de 45.000 personas, muy lejos de las más de 100.000 localidades que se prevé tenga el estadio una vez culminada todas las obras.

El pasado fin de semana, en el duelo contra Real Oviedo, también se hicieron virales unas imágenes del recinto inundado en medio de un aguacero con granizo que cayó en la ciudad, que alcanzó al propio presidente de la institución, Joan Laporta, y los invitados en el palco.

Justamente, al Camp Nou aún le falta por construir la cubierta, razón que explica el porqué ante situaciones como estas las instalaciones aún muestra algunas falencias.