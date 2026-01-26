Barcelona tomó una decisión con Fermín López: ¿Se queda en el club?

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona encontró oro en una generación de futbolistas jóvenes formados en La Masía, que han sido la base fundamental del renacer de los azulgranas. Y conforme a este contexto, desde el club no quieren perderle pisada a los futbolistas más influyentes, ejemplo Fermín López.

Justamente, el mediocampista actualmente es uno de los más relevantes en el conjunto de Hansi Flick y ha sido clave con goles, asistencias y un estilo de fútbol energético.

Todo lo anterior puso manos a la obra al alto mando culé, que sabe que Fermín tiene varios clubes importantes en Europa interesados en los servicios del canterano blaugrana.

Ahora mismo, todo estaría encaminado para oficializar el vínculo del jugador con la institución. Según Sport y Mundo Deportivo, el club y el agente del futbolista negociaron este lunes detalles y habrían cerrado el acuerdo para una ampliación en dos años del contrato y una mejora sustancial de su salario.

Los detalles del acuerdo de Barcelona y Fermín López

Para el mediapunta español no hay dudas, quiere seguir atado a los caminos culés. Incluso, así lo dejó claro en unas palabras para Sport: "Sí, está el tema bastante bien, quedan algunas cosas, pero yo tengo intención de estar en el Barça, que es lo más importante para mí y la verdad es que espero que se de pronto y muy contento".

Se espera que la renovación extienda lo contractual para 2031 y desde el club tienen la previsión de anunciar el acuerdo después del partido contra el Copenhague; con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones.

En esta campaña, el ritmo de Fermín López es altísimo con Barcelona en cuanto a estadísticas, después de sumar más de 10 goles y 10 asistencias en 25 partidos que ha visto acción.