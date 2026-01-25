LaLiga: Así marcha la tabla de goleadores tras el golazo de volea de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona dirigido por Hansi Flick completó la jornada 21 de LaLiga con 'checklist'. Sí, porque los culés ganaron su partido al Real Oviedo (3-0) y recuperaron la cima del torneo rápidamente, en una misión que contó con una aparición estelar de la joven estrella del equipo: Lamine Yamal.

El canterano azulgrana anotó un hermoso gol para completar la goleada a los visitantes del Camp Nou, con un gran gesto técnico de volea para vencer al guardameta Aarón Escandell y llegar así a su octavo gol en esta edición liguera.

Justamente, ese apartado goleador en este momento está siendo liderato por el líder ofensivo de la acera del frente, Kylian Mbappé, quien llegó a los 21 tantos en esta competición en 20 partidos disputados. Esa cifra la extendió el francés con sus dos dianas en la victoria de su Real Madrid a Villarreal (0-2).

Por su parte, aún algo lejos de los registros del delantero merengue, está Vedat Muriqi, el ariete de Mallorca, que no pudo anotar en la fecha, en la derrota de su conjunto a manos del Atlético de Madrid (3-0), dejando su registro personal en 14 goles.

¿En qué lugar está Lamine Yamal en la tabla de goleadores de LaLiga?

Primero, antes de repasar el lugar Yamal en este apartado, hay que apuntar que cerrando el podio de goleadores está uno de sus compañeros de equipo. Se trata de Ferrán Torres, quien suma en el recorrido actual 11 tantos.

Detrás de Torres le sigue otro compañero de vestuario y quien pelea la titularidad en el centro del ataque de Hansi Flick, que no es otro que Robert Lewandowski, quien suma nueve goles, misma cantidad de Ante Budimir.

Con ese repaso sobre la mesa, ahora sí le tocaría el turno a un Lamine Yamal, quien con esa nueva diana se posiciona en la sexta casilla a solo un gol de ese quinto lugar y también suma nueve asistencias.