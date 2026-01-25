Lamine Yamal sentencia el partido a favor del Barcelona frente al Real Oviedo

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona disputó la jornada 21 de la Liga este domingo 25 de enero ante el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou con victoria y goleada (3-0). Este compromiso no fue tan sencillo como muchos esperaban, pero la calidad individual se impuso para quedarse con los tres puntos y mantenerse como líderes de la tabla.

En el segundo tiempo se vio el mejor fútbol del conjunto culé y así sus registros lo indican. Los dirigidos por Hansi Flick fueron más determinantes y efectivos a la hora de atacar y marcaron el primer y segundo gol en el 52 y 57 por intermedio de Dani Olmo y Raphinha, respectivamente.

Lamine Yamal – FC Barcelona

Sin embargo, no tenían intención de bajar el ritmo a pesar de tener dos goles arriba en el marcador ante un Real Oviedo sin mucha fuerza para contrarrestar. Por lo tanto, en el minuto 73 de partido y tras un centro desde la banda de parte de Dani Olmo, llegaría el tercer tanto y definitivo a manos de Lamine Yamal.

Pero este no fue cualquier gol, ya que realizó una especie de tijera-chilena para mandar la pelota a guardar y crear uno de los mejores goles que van no solo del año, sino de la temporada en la primera división del fútbol español.

En 16 partidos que tiene disputados en la Liga 2025/2026, registra ocho goles y ocho asistencias y, con actuaciones como las de hoy, deja en evidencia que está regresando a su mejor nivel futbolístico en un momento en el que su equipo más lo necesita.

Finalmente, este gol de Yamal dará mucho de qué hablar en las próximas horas y aumentará el debate sobre quién es el mejor futbolista en la actualidad dentro de la máxima categoría del fútbol español.