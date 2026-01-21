NFL

Campeonato de Conferencia de la NFL: Juegos en vivo y gratis

Este domingo 25 de enero se jugarán los Campeonatos de Conferencia y descubriremos a los equipos que disputarán el Super Bowl LX por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 03:58 pm
Por Andrea Matos Viveiros

La emoción de la NFL se acerca a su final rumbo al Super Bowl LX. Este domingo 25 de enero disfrutarás los dos juegos de Campeonato de Conferencia en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta por Meridiano Televisión.

Campeonato de Conferencia

Dónde ver gratis el Campeonato de Conferencia

En Venezuela, puedes sintonizar los dos juegos de Campeonato de Conferencia, en vivo, en exclusiva y gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión. Además, puedes verlos en HD por las plataformas de Simpleplus, Inter Go, NetUno Go o Aba TV Go.

Rumbo al Super Bowl LX

El próximo 8 de febrero Meridiano Televisión hará historia una vez más con la transmisión del Super Bowl LX gratis para toda Venezuela. También podrás ver el show de medio tiempo de uno de los cantantes latinos más polémicos: Bad Bunny.

Recuerda sintonizar todos los lunes, a las 7:00 p.m. Zona Touchdown, el programa que trae el mejor análisis de la NFL, por el canal de los especialistas en deportes. ¿Estás listo para el show?

