Hugo Vásquez a sus 50 años presume lo apuesto que luce

Suscríbete a nuestros canales

El actor y modelo venezolano Hugo Vásquez cumplió 50 años el jueves 5 de marzo. Una vuelta al sol llena de mucho amor, agradecimiento y deseo de seguir viviendo al máximo.

Cumpleaño a lo grande

A través de Instagram el criollo que participó en populares novelas como "Mi Gorda Bella", posteó un vídeo y un bonito mensaje que emocionó a sus seguidoras, al ser una de los venezolanos más guapos.

Llegar a los 50 representa una etapa de valorar todo lo vivido en su larga carrera como actor, modelo y sex symbol del país.

"Vivan con intensidad, pongan el alma en todo lo que hacen, confíen en el futuro y nunca dejen de avanzar con humildad. Gracias a todos por ser parte de mi comunidad", escribió en su perfil de Instagram, en el cual recibió múltiples felicitaciones.

Hugo en Venezuela

El protagonista de la novela "Nadie me dirá como quererte", posteó el sábado 7 de marzo, un carrusel de imágenes pasando momentos increíbles en el país que lo vio nacer y formarse como un profesional de la TV.

Desde el Parque Nacional Morrocoy, Hugo disfruto cada momento del mar, sol y la increíble playa de uno de los lugares más bellos de Venezuela.

El artista aparece al borde de un yate posando muy sonriente en su tierra.

Además, estuvo visitando el salón de belleza de su amigo Jesús Morales, siendo un gran reencuentro.

"Mi amada y única Venezuela", escribió en el post, que hizo mover a sus seguidores, por verlo en el país tras años viviendo entre Estados Unidos y Colombia.