Farándula

Hugo Vásquez a sus 50 años presume lo apuesto que luce

El artista mostró su físico en la playa, dejando a sus seguidoras impactadas 

Por

Elvis González
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 02:44 pm
Hugo Vásquez a sus 50 años presume lo apuesto que luce
Hugo Vásquez / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El actor y modelo venezolano Hugo Vásquez cumplió 50 años el jueves 5 de marzo. Una vuelta al sol llena de mucho amor, agradecimiento y deseo de seguir viviendo al máximo.

NOTAS RELACIONADAS

Cumpleaño a lo grande

A través de Instagram el criollo que participó en populares novelas como "Mi Gorda Bella", posteó un vídeo y un bonito mensaje que emocionó a sus seguidoras, al ser una de los venezolanos más guapos.

Llegar a los 50 representa una etapa de valorar todo lo vivido en su larga carrera como actor, modelo y sex symbol del país.

"Vivan con intensidad, pongan el alma en todo lo que hacen, confíen en el futuro y nunca dejen de avanzar con humildad. Gracias a todos por ser parte de mi comunidad", escribió en su perfil de Instagram, en el cual recibió múltiples felicitaciones.

Hugo en Venezuela

El protagonista de la novela "Nadie me dirá como quererte", posteó el sábado 7 de marzo, un carrusel de imágenes pasando momentos increíbles en el país que lo vio nacer y formarse como un profesional de la TV.

Desde el Parque Nacional Morrocoy, Hugo disfruto cada momento del mar, sol y la increíble playa de uno de los lugares más bellos de Venezuela.

El artista aparece al borde de un yate posando muy sonriente en su tierra.

Además, estuvo visitando el salón de belleza de su amigo Jesús Morales, siendo un gran reencuentro.

"Mi amada y única Venezuela", escribió en el post, que hizo mover a sus seguidores, por verlo en el país tras años viviendo entre Estados Unidos y Colombia.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Real Madrid entrenadores
Lunes 09 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?