Actrices de "Mi Gorda Bella" se reencontraron en Caracas ¡Pura emoción!

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2002 el canal RCTV lanzó una de las novelas más seguidas y populares de la televisión venezolana “Mi Gorda bella”. En la trama que contó la historia de una mujer con sobrepeso que es víctima de fuertes maldades, unió a dos grandes actrices, Aileen Celeste y Ana Beatriz Osorio.

Las criollas crearon una amistad bonita en el set de grabación que se mantiene hasta hoy. En un reciente viaje que realizó Celeste a Caracas, aprovechó para reencontrarse con Osorio, quien lleva tiempo en Venezuela, tras vivir muchos años en Colombia.

Unión

Las artistas derrocharon complicidad, química y gran conexión de estar de nuevo juntos en el país que la vio formarse como grandes de la actuación. Además, recordaron la emblemática producción con una escena única que se ha llevado sonrisas y aplausos de internautas.

Ana resaltó que la novela protagonizada por Natalia streignard y Juan Pablo Raba, las unió, las hizo ser amigas, hermanas, colegas y compañeras de la vida.

“Hoy un día lleno de amo y reencuentro con mi hermana de vida Aileen. Quisimos recordar viejos tiempos cuando la telenovela “Mi Gorda Bella”, nos unió y nos hizo hermanas para siempre. Te he extrañado mucho amiga”, escribió en un video de Instagram.

En este sentido, Osorio resaltó que espera que la vida las pueda juntar muy pronto en un proyecto en la televisión, como en los viejos tiempos.

Aileen Celeste en Venezuela

La también modelo que vive en España con su familia, estuvo de visita en Caracas disfrutando del cariño de la gente.

En Instagram posteó fotografías reencontrándose con grandes actores como Mimí Lazo, con quien se fotografió muy sonriente.