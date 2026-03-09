Entrenador venezolano logra su primera victoria en este importante hipódromo europeo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo se realizó en el hipódromo de La Zarzuela una nueva jornada de competencias de la temporada 2026 que se celebra en el principal óvalo de país europeo donde ahora tiene la presencia del entrenador venezolano Mario Estévez.

El entrenador venezolano Mario Estévez logró la tarde de este domingo su primera victoria en el turf europeo del 2026, al conseguir su primer lauro en el hipódromo La Zarzuela de Madrid con un ejemplar del Stud Taramundi en la primera competencia de la jornada dominical y la primera de la temporada de primavera que dio inicio este domingo con cinco carreras realizadas.

Estévez logró la fotografía con la yegua Wite Toast, con la monta del jockey Ignacio Melgarejo en una prueba de 1.200 metros en grama en recta, en ganancia para el Stud Taramundi. Meridiano.net logró conversar con el entrenador venezolano sobre su primer lauro en tierras europeas y esto fue lo que nos dijo.

“la yegua llego excelente gracias a Dios la carrera fue muy buena porque ella no estaba al 100%, la monta de Ignacio Melgarejo fue muy buena, la dejo tranquila en la primera parte del recorrido y en la cuesta la hizo correr y le respondió con calidad.

Sobre las próximas participaciones de los ejemplares a su cuidado, manifestó, “los proyectos son dar un paso a la vez con mucha calma y seleccionar lo mejor posible las carreras de cada uno de los caballos que tenemos para tratar de que hagan el mejor papel posible”, complementó. Mario Estévez viene de hacer una gran campaña en Panamá donde logró ganar varias estadísticas.

Previamente en el año 2014, Mario Estèvez habìa logrado ganar en el óvalo de San Sebastián donde logró ganar con el purasangre Kif'chop. La próxima participación del entrenador venezolano será en la reunión del 22 de marzo, en la tercera fecha de la campaña de primavera que apenas inicia