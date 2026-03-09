Venezuela destaca enormemente en este apartado colectivo del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 sigue al rojo vivo. La jornada de este lunes no ha desentonado y varias selecciones ya aseguraron su puesto para la segunda ronda, como es el caso de Venezuela. Justamente, una de las claves del gran accionar del equipo tiene que ver con su gran ofensiva.

Venezuela en la vanguardia

Durante los dos primeros juegos, los dirigidos por el manager Omar López no se cansaron de batear ante sus rivales de turno, demostrando de esa manera que tienen un lineup temible y con la capacidad de disparar hits desde el primero hasta el noveno.

Recordemos que frente a Países Bajos anotaron seis carreras y dispararon 11 imparables, mientras que ante Israel concretaron 11 anotaciones con 14 indiscutibles. Vale resaltar que, a falta del choque de este lunes por la noche y con dos enfrentamientos menos que otras selecciones, acumulan 25 hits para posicionarse en el sexto lugar.

Pero eso no es lo más relevante del aporte colectivo de Venezuela en este Clásico Mundial. Y es que si chequeamos el apartado colectivo de promedio al bate, los criollos lideran el torneo con .357, superando a Italia (.348), México (.338), República Dominicana (.319), y Estados Unidos (.314).

Foto: MLB

En cuanto a las actuaciones individuales, cabe mencionar que Ezequiel Tovar cuenta con el mejor promedio en la selección con 1.000, seguido de Luis Arráez (.625), Willson Contreras (.500), Andrés Giménez (.500), y Eugenio Suárez (.500).