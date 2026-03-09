Clásico Mundial: Luis Arráez engalana la historia tras conquistar estos récords

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez siempre consigue la manera de sobresalir con su capacidad para embasarse en la MLB. Sin embargo, cuando se coloca la camiseta de Venezuela se convierte en un verdadero "monstruo" y recientemente acaba de alcanzar dos hazañas impresionantes.

La selección venezolana le propinó una paliza a la novena de Israel con pizarra final de 11 carreras por 3 y el oriundo de San Felipe fue la figura con el madero, con una noche de ensueño.

Luis Arráez implanta récord de juegos multijonrones:

La "Regadera" finalizó esa jornada de 5-4, con un par de vuelacercas, dos tubeys, cinco rayitas remolcadas y cuatro anotadas; encargándose de igualar a Salvador Pérez como el criollo con más impulsadas en un compromiso (5).

Lo más increíble, es que aunque no es un pelotero que se caracteriza por su poder. De hecho es lo que algunas personas le señalan, este es la segunda ocasión en la que esté venezolano saca la bola en dos oportunidades en un mismo choque, luego de lograrlo por primera vez en la edición de 2023 ante Estados Unidos. De esta semana, Arráez se convirtió en el primer pelotero con dos juegos multijonrones desde que se creó este evento en 2006.

Luis Arráez suma otra hazaña a sus éxitos en el Clásico:

Por si fuera poco, si a las ocho bases que alcanzó con sus dos bambinazos se le suman los dos dobles, da un total de 12 bases alcanzadas en este duelo, otro registro que no tenía precedentes en la historia del Clásico.

Sin duda alguna, esto reafirma la gran capacidad que tiene el habilidoso pelotero venezolano, para ayudar a salir a un equipo adelante y llena de orgullo a toda una nación que lo alienta con toda su fuerza cada vez que se entrega de esa manera cuando representa a Venezuela.