Premios Lo Nuestro 2026: Tres bellezas latinas brillarán como conductoras

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de febrero a través de la señal de Univisión. Una ceremonia musical que reúne lo mejor de la música y el espectáculo latino, con tres hermosas conductoras, Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira.

Una vez más la cadena ubicada en Miami, Estados Unidos, confía en el talento de las tres bellezas para estar al frente de la gala musical, que posee 44 categorías y que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La estrella de la música y las telenovelas lleva varios años siendo la imagen de Premio Lo Nuestro. Su belleza ofrece un aire fresco, sabor al público y los televidentes, que la siguen por años por los éxitos en dramas como “Rosalinda”, “María Mercedes” y “María la del barrio”.

Será la cuarta ocasión que la actriz, cantante, empresaria y diseñadora de moda, es en la ceremonia como presentadora, siendo la última en el 2025, en el que también brindó un espectáculo lleno de mucho color.

La exreina de belleza y conductora de “El Gordo y la Flaca”, es otra confirmada para los premios. Su talento la han llevado en varias ocasiones estar al frente de la ceremonia, streaming y alfombra roja.

Su último trabajo en Premio Lo Nuestro, fue en el año 2024 como una enérgica anfitriona, llevándose buenos comentarios de la prensa por su estilo y personalidad.

La cantante, modelo y 1ra finalista del Miss Universo 2021, vuelve a la gala para demostrar la pasión que tiene por la televisión. Desde hace un par de años viene muy enfocada en su carrera en la TV, recibiendo grandes oportunidades como Premio Lo Nuestro.

Al igual que Clarissa Molina, su gran debut fue en el año 2024 como host, entregando mucha seguridad ante las cámaras.