Despierta América celebró la impecable carrera de Thalía: Así luce a los 54 años

El popular programa “Despierta América” de Univisión celebró por todo lo alto la carrera, entrega y fama de la cantante, actriz y compositora mexicana Thalía. La emisión matutina del lunes 13 de octubre estuvo llena de emoción para la intérprete de “Rosalinda”, quien recibió regalos y muestras de cariño de los animadores.

La belleza latina llegó luciendo radiante al set de grabación, en el que parte de su club de fans estuvo presente con pancartas, imágenes y obsequios. El programa llevó por nombre “El día de Thalía”, quien hizo acto de presencia con un vestido repleto de brillos, maquillaje suave y su abundante melena suelta.

Recuerdo doloroso

La intérprete habló de sus discos más importantes y que atesora con mucho amor como “Éxtasis” de 1995, “Arrasando” del 2000 y “Sexto sentido” del 2005.

Sin embargo, en un momento se quebró al hablar de la partida de su madre Yolanda Miranda Mange, por no haber conocido a su hijo más pequeño Mateo Alejandro.

“Lo único que se me quedó es que mi mami, no conoció a mi hijo Mateo, es lo único. Ellos tienen esa imagen, especialmente Sakaë, ya que ambas estuvieron mucho tiempo juntas. Ella tiene el recuerdo de su abuela y muchos videos que grabamos en casa de mi mamá con ella, son tesoros”, comentó llena de emoción.

Aseguró que siempre le habla al pequeño de que su abuela fue un ser divertido y lleno de amor. La señora murió en el año 2011 en la ciudad de México, de un derrame cerebral, mismo año de nacimiento de Mateo.

Una estrella latina

No todo fueron recuerdos tristes, Alan Tacher, Raúl González y Karla Martínez, recrearon escenas de las icónicas telenovelas de Thalía, hablaron de la presencia de Michael Jackson en la boda de la artista con Tommy Mottola y saludos de grandes artistas, como Yuri, quien le dedicó unas hermosas palabras.