Thalía revive recuerdos de su difunta madre en su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

En 2011, Thalía perdió a su madre, doña Yolanda Miranda, a quien recordó con profundo cariño el día de su cumpleaños. En una publicación en redes sociales, la cantante publicó una serie de fotografías y una inédita junto a una dedicatoria.

Gracias a los avances tecnológicos, logró revivir un recuerdo con una foto hecha con Inteligencia Artificial (IA), además de otras dos nunca antes compartidas. Para la intérprete de “Amor a la mexicana” el cumpleaños de su madre siempre será una fecha importante en su vida.



"Cada 2 de octubre siempre celebraré el cumpleaños de la mujer más maravillosa que he conocido en este planeta: mi madre", escribió en el post. A pesar de la ausencia Thalía festeja cada año su día con gran alegría en su corazón.

"Yolanda Miranda te amo. Madre mía, ¡Feliz cumpleaños hasta donde te encuentres de regreso a casa, que es con nuestro Dios amado", agregó. En una de las postales, vemos a la cantante jovencita abrazar a su madre.

"Hasta allá te mando millones de corazoncitos llenos de mi amor, celebrando tu paso y legado por esta esfera azul donde te extrañamos. Happy bday mamita!", destacó para finalizar el post.

Muerte de la madre de Thalía

En mayo de 2011, Thalía recibió un duro golpe: la muerte de su madre. A los 76 años, sufrió un derrame cerebral que le provocó una muerte súbita.

El diseñador Mitzy, amigo cercano de la familia, relató que había estado con ella y con Ernestina Sodi, hermana de Thalía, el día anterior para discutir detalles sobre un vestido de boda.

Según Mitzy, Yolanda mencionó que tenía un dolor de cabeza, pero no se esperaba que la situación derivara en una tragedia.

En aquel entonces, la estrella de la música expresó su profundo dolor a través de X, escribiendo: “Hoy ha muerto la mitad de mi alma... Siento que muero lentamente... Gracias por sus oraciones para mi guerrera, para mi madre”.