Visa de turista en EEUU: Conoce cuántas veces puedes ingresar sin problemas legales

Tener una visa de turista no asegura el acceso automático al país, y es que, cada visita requiere pasar por la revisión de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien evaluará si el viaje es realmente temporal. Preguntas frecuentes incluyen el motivo del viaje, alojamiento, familiares en el país y recursos económicos disponibles, por lo que presentar comprobantes como boletos de regreso o reservas de hotel puede facilitar la aprobación.

Por lo general, los oficiales permiten estadías de hasta 180 días (6 meses), que se indican en el sello del pasaporte, aunque se haya planeado una estancia corta, se puede permanecer todo el tiempo autorizado. Sin embargo es fundamental no exceder la fecha límite, ya que esto podría causar sanciones y problemas en futuros viajes.

Frecuencia de ingreso a EEUU

No hay un número específico de entradas permitido, pero viajar repetidamente no es un problema si se justifican las razones. El riesgo surge si el oficial percibe que la visa se utiliza para trabajar, estudiar o residir permanentemente. Mantener la finalidad turística de la visa es clave para evitar la negación del ingreso o la cancelación del visado.

Razones de revocación de la visa

Algunos factores que pueden provocar la cancelación de la visa incluyen:

Trabajar o residir en EEUU sin autorización.

Ayudar a otras personas a ingresar ilegalmente.

Transportar artículos prohibidos o no declarar dinero en efectivo superior a $10,000 USD.

Permanecer más tiempo del autorizado o estudiar sin visa específica.

Foto: Cortesía

Duración y vigencia de la visa

La visa de turista suele otorgarse por hasta 10 años, aunque la duración exacta depende del oficial consular. Mantener la visa activa requiere respetar los tiempos de estancia y las reglas de ingreso, además de presentar documentos de respaldo en cada viaje.

Recomendaciones para un viaje seguro