Nuevas normas del permiso de conducir entran en vigor este 30 de noviembre en el país

Suscríbete a nuestros canales

El país avanza hacia una de las reformas más amplias en materia de tránsito con los cambios en el permiso de conducir en Venezuela, ya que, nuevas normas entran en vigor el 30 de noviembre.

Dicha modificación busca dejar atrás un modelo afectado por trámites lentos, fallas en verificación y un aumento en documentos fraudulentos, las autoridades aseguran que la actualización responde tanto a necesidades internas como a exigencias internacionales para facilitar canjes y reconocimiento fuera del territorio.

A partir de la fecha anunciada, la licencia dejará de emitirse en PVC para adoptar un formato en policarbonato de alta durabilidad, similar al utilizado en países con sistemas de alta seguridad. Este nuevo documento contará con un chip integrado y un código QR que permitirá confirmar la información del conductor sin depender de bases de datos locales. La versión digital también será activada y podrá usarse desde dispositivos móviles, incluso sin conexión.

Entre los cambios más importantes están:

Hologramas y microtextos anti-copia

Lectura instantánea con tecnología electrónica

Registro centralizado totalmente digital

Mayor resistencia física y protección UV

Actualización de trámites y pasos obligatorios

Aunque no se trata de una renovación completa del sistema, los procedimientos serán más estrictos y digitalizados. Los usuarios deberán registrarse en la plataforma oficial antes de solicitar o renovar su licencia y presentar documentos en formato actualizado. Parte del proceso será automatizado para reducir tiempos de espera en oficinas. Entre los nuevos lineamientos para el trámite se encuentran:

Certificado médico vigente emitido por centros autorizados

Prueba teórica en modalidad digital

Examen práctico presencial en sedes designadas

Captura biométrica obligatoria (foto y huellas)

Curso vial para quienes tramitan licencia por primera vez

Ante esta medda, el sector profesional será el más impactado debido a la ampliación de requisitos y controles. Las licencias para transporte interurbano, unidades pesadas y servicios públicos deberán cumplir nuevas certificaciones que buscan elevar los estándares de seguridad vial. Además, se eliminarán trámites duplicados para simplificar gestiones.

Foto: Licencia de conducir Venezuela INTT

Para evitar colapsos, el Gobierno anunció jornadas especiales a partir de noviembre y durante los primeros meses de 2026. Estas permitirán renovar la licencia con mayor rapidez y entregar la versión digital el mismo día. También se desplegarán unidades móviles en zonas donde no existen oficinas permanentes.