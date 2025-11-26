Así será el pago del bono de casi 12.000 Bs que volverá en diciembre a través de Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria volvió a activar un conjunto de subsidios destinados a reforzar el ingreso de los sectores más afectados, entre ellos destaca el bono de casi 12.000 bolívares que será entregado nuevamente en diciembre, se debe recordar que este beneficio se distribuye de manera progresiva, como parte de las políticas de protección social del Estado.

Durante noviembre se confirmó el retorno del Ingreso de Guerra Económica, dirigido a trabajadores del sector público y a los pensionados del IVSS, dicha asignación ha sido uno de los apoyos más esperados por los ciudadanos, ya que proporciona un complemento que permite cubrir gastos prioritarios. En paralelo, también se entregó el Ingreso de Fin de Año, que elevó el apoyo económico para quienes dependen exclusivamente del Sistema Patria.

Montos actualizados y entregas recientes

Los jubilados de la administración pública que no reciben cestaticket comenzaron a recibir desde el 17 de noviembre un pago de 26.208 bolívares, equivalente a 112 dólares según el tipo de cambio del BCV. Asimismo, el Ingreso de Fin de Año se estableció en 28.080 bolívares, lo que representa alrededor de 119,55 dólares.

¿Quiénes recibirán el bono de casi 12.000 Bs en diciembre?

Según la información difundida en canales oficiales, el bono de casi 12.000 bolívares será otorgado principalmente a los pensionados del IVSS, la asignación de 11.700 bolívares, equivalente a 48,43 dólares, corresponde al pago programado para diciembre.

Cómo se notificará el pago del subsidio

Las autoridades informaron que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, indicando el monto acreditado. Además, quienes utilicen la aplicación veMonedero podrán verificar el depósito directamente desde su dispositivo.

Una vez recibida la notificación, los usuarios deben ingresar al Sistema Patria, revisar el monto acreditado y aceptar la transferencia dentro del monedero digital.