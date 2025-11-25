Venezuela da este plazo para que aerolíneas reactiven sus vuelos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Transporte, emitió una advertencia formal a las aerolíneas internacionales que optaron por cancelar sus vuelos desde y hacia el país sudamericano. Recordemos que esta ola de cancelaciones se produjo tras un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que alertaba sobre una "situación potencialmente peligrosa en la región" e instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar el territorio venezolano.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), brazo adscrito al Ministerio, fijó un ultimátum a las compañías aéreas de 48 horas. Las aerolíneas tienen hasta las 12:00 del mediodía (hora local) del miércoles para reanudar sus operaciones. De no hacerlo, Venezuela procederá a la revocación de sus permisos de "vuelo permanente" en el país.

Por su parte, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) confirmó esta medida y aclaró que la advertencia aplica específicamente a las compañías que han suspendido sus servicios.

Aerolíneas afectadas y contexto internacional

Desde el sábado hasta el martes, diversas aerolíneas de renombre internacional han suspendido sus rutas. Entre ellas se encuentran las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines. Incluso las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar anunciaron la suspensión de sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre, citando avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Específicamente, la autoridad española Enaire recomendó a los operadores civiles españoles evitar el espacio aéreo dentro del FIR Maiquetía (SVZM), que cubre Venezuela.

Sin embargo, algunas compañías como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas. La medida de presión del INAC, comunicada a los representantes legales de las aerolíneas en una reunión el lunes, busca coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes a pesar de los avisos internacionales emitidos.