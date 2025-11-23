Decisión drástica de Laser Airlines sorprende a Venezuela ¿qué pasará con los vuelos?

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea venezolana Laser Airlines confirmó que sus vuelos continuarán operando con normalidad, tanto para destinos dentro del país como hacia el extranjero. La compañía busca ofrecer seguridad y certeza a sus pasajeros, asegurando que los itinerarios se mantendrán según lo programado, pese al contexto de incertidumbre que atraviesa el sector aéreo.

Para resolver dudas y consultas sobre sus viajes, Laser Airlines habilitó los siguientes canales de contacto:

+58 412-4968370

0501 LASER00 (0501-5273700)

Estos canales permiten a los viajeros obtener información confiable y asistencia directa, fortaleciendo la confianza en los servicios de la aerolínea.

Separación de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV)

En un movimiento significativo, Laser Airlines anunció su retiro de la ALAV, citando un desacuerdo con un comunicado emitido por la asociación que no fue consultado previamente. Esta decisión representa un cambio importante dentro del gremio aéreo nacional y refleja tensiones internas en la coordinación de las empresas del sector.

Al igual que Laser Airlines, compañías venezolanas como Avior y Estelar también confirmaron que sus vuelos nacionales e internacionales continuarán sin alteraciones. Esta postura busca garantizar estabilidad y seguridad para los pasajeros que dependen de la conectividad aérea dentro del país.

Foto: Laser Airlines

Por otro lado, varias aerolíneas internacionales decidieron suspender temporalmente sus vuelos hacia Venezuela. Entre ellas se destacan:

Iberia

LATAM Airlines

TAP Air Portugal

Por lo que se recomienda a los pasajeros mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos, contactar directamente a las aerolíneas y coordinar con agencias de viaje, esto permitirá minimizar inconvenientes y garantizar un traslado seguro y sin contratiempos.