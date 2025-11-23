Venezolanos con TPS: Problemas y solución para renovar la licencia en el DMV

Suscríbete a nuestros canales

Florida se ha convertido en un punto clave para los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) debido a recientes cambios en la validez de las licencias de conducir. Estas modificaciones responden a directrices del Departamento de Seguridad Nacional y buscan aclarar los plazos de vigencia de documentos, así como los requisitos necesarios para la renovación de credenciales en el DMV.

Fechas de vigencia según documentos

Las licencias de conducir se mantendrán válidas según el tipo de documento que posea el beneficiario:

EAD o Formulario I-821 con vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026, licencia válida hasta esa fecha.

Documentos con vencimientos anteriores, como 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, 2 de abril de 2025 o 10 de septiembre de 2025, con licencia extendida hasta 2 de abril de 2026.

Esto permite un período de ajuste y actualización para quienes deben renovar sus permisos.

Antes de acudir al DMV, es indispensable revisar que todos los documentos estén actualizados. No contar con credenciales vigentes o papeles de respaldo puede impedir la renovación y generar problemas legales y laborales, la revisión minuciosa asegura que la solicitud de la licencia se procese sin retrasos.

Recomendaciones de gestión documental

Los venezolanos con TPS deben mantener todos los documentos emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y cualquier comunicación oficial. Esto incluye conservar copias físicas y digitales, así como seguir las instrucciones del DMV sobre horarios y requisitos específicos.

En el pasado mes de octubre, la Corte Suprema anunció la terminación inmediata de la designación TPS de Venezuela 2021, aplicada de inmediato por el FLHSMV y la oficina del recaudador de impuestos, este cambio afectó a los beneficiarios que no habían actualizado sus documentos y resaltó la necesidad de cumplir con los plazos y mantener la documentación al día.

Soluciones y pasos a seguir

Para renovar la licencia sin contratiempos, los beneficiarios deben: