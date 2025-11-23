Servicios

¡Patria activará pagos clave! Bonos y montos especiales entre el 24 y 29 de noviembre

La entrega de bonos a través del Sistema Patria es entre el 24 y 29 de noviembre.

Por

Jessica Molero Gómez
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 10:46 am
Sistema Patria
Foto: Sistema Patria
El Sistema Patria confirmó un nuevo ciclo de pagos que se desplegará desde el 24 hasta el 29 de noviembre, abarcando distintas ayudas económicas destinadas a trabajadores y sectores sociales. 

Estos depósitos llegarán directamente a la billetera digital de cada usuario, permitiendo un acceso inmediato a los fondos, cabe destacar que las notificaciones serán enviadas por medio del número 67373 o a través de la aplicación VeMonedero.

Bonos de la Patria anunciados para esta jornada 

Según el cronograma, cuatro bonos principales serán liberados durante este período. Entre ellos destacan:

  • Cultores Populares, con un monto estimado superior a 9.200 bolívares.

  • El Buen Pastor, que se ubica por encima de los 2.700 bolívares.

  • Cuadrante de Paz, dirigido a policías, bomberos y Protección Civil, con una asignación mayor a 17.500 bolívares.

  • Corresponsabilidad y Formación, para empleados públicos bajo nómina especial, con pagos desde 29.000 bolívares.

Pasos para aceptar la asignación

Los beneficiarios deberán ingresar a su cuenta del Sistema Patria tras recibir la notificación correspondiente. Desde la sección “Monedero” podrán ubicar la opción “Recibir Bonos”, que permite habilitar de inmediato el subsidio. También es posible completar este proceso a través de la alerta que aparece dentro de la billetera digital, facilitando la activación sin complicaciones.

Cómo mover los fondos al banco

Una vez aceptado el bono, los usuarios tienen la posibilidad de transferir el dinero a su cuenta bancaria. Para ello, deben dirigirse a la opción “Retiro de Fondos”, seleccionar la cuenta asociada y confirmar el monto a transferir, este proceso suele ser rápido y permite movilizar los recursos dependiendo de la disponibilidad de cada entidad financiera.

Foto: Sistema Patria

Requisitos clave para evitar retrasos

El Sistema Patria recomienda mantener actualizados todos los datos del perfil para recibir los pagos sin inconvenientes. Entre los elementos esenciales destacan:

  • Verificar el Carnet de la Patria y su código QR.

  • Completar las encuestas de salud y de índole social.

  • Actualizar correo electrónico, número telefónico, dirección y datos laborales.

Las más leídas

Últimas noticias

