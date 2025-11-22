Sistema Patria activa nuevos pagos hoy 22 de noviembre ¡Montos y beneficiarios claves!

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activa nuevos pagos hoy sábado 22 de noviembre, iniciando un nuevo ciclo de beneficios destinados a distintos sectores de la población venezolana, la plataforma continúa en fase de transición, pero mantiene la entrega de ayudas económicas que responden a los programas sociales previstos para el mes de noviembre.

Bonos que comenzaron a entregarse este sábado

Entre los beneficios más relevantes destaca la continuación de la entrega del Bono Contra la Guerra Económica, uno de los pagos más esperados del mes. Junto a él, siguen vigentes los programas que se otorgan cada mes a través de la plataforma, dirigidos a familias, personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores, estos aportes se mantienen activos como parte del esquema de protección social.

Cómo se notifican las asignaciones

La Plataforma Patria recuerda que las notificaciones oficiales solo se envían desde los números 3532 y 67373, por lo que los usuarios deben ignorar mensajes de terceros o canales no autorizados. A través de estos SMS se informa cuándo un bono ha sido activado y está listo para ser aceptado desde la cuenta asociada.

Pasos para cobrar los bonos en el Sistema Patria

Para recibir el dinero, el usuario debe acceder a la sección “Protección Social” y aceptar el bono asignado. Luego, es necesario dirigirse al “Monedero”, donde se encuentra la opción “Retiro de fondos”. Allí se selecciona la cuenta bancaria registrada, se confirma la transferencia y se completa el proceso de acreditación, esta operación garantiza que el beneficio llegue de forma segura al banco del beneficiario.