Sistema Patria libera pago especial para adultos mayores, este es el monto en veMonedero

El Sistema Patria inició un nuevo depósito dirigido a los adultos mayores, correspondiente al Ingreso por Guerra Económica, dicho beneficio mensual volvió a acreditarse un día como hoy 21 de noviembre, cumpliendo con el cronograma habitual y representando un apoyo clave para los pensionados. El monto ya está disponible para su consulta en la sección veMonedero de cada usuario.

Aumento del monto del Bono de Guerra por ajuste cambiario

Este mes, el pago llegó con un valor de 11.700 bolívares, cifra superior a la registrada en octubre. El ajuste se debe a la variación del tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), elemento utilizado para calcular los bonos.

Otros pagos activados junto al bono

De manera simultánea, el sistema activó otros depósitos para los adultos mayores:

Pensión IVSS correspondiente a diciembre.

Segundo mes de aguinaldos para pensionados.

Ambos pagos se acreditaron con un valor total de 260 bolívares, los cuales ya pueden visualizarse en el monedero de los usuarios.

Verificaciones recomendadas en veMonedero

Los beneficiarios deben revisar algunos elementos clave dentro de su cuenta para asegurarse de que todo esté en orden. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Confirmar el saldo disponible.

Revisar las últimas notificaciones.

Chequear el historial de movimientos.

Validar las cuentas bancarias asociadas antes de realizar retiros.

Asimismo, para mantener control total sobre sus pagos, se aconseja a los adultos mayores: