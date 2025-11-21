EEUU: USCIS revela los documentos esenciales para renovar el permiso de trabajo en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios importantes para los trabajadores extranjeros que necesitan mantener activo su Documento de Autorización de Empleo (EAD), destacando la obligación de presentar documentación específica y cumplir con nuevos pasos para agilizar la revisión de solicitudes.

La medida responde al aumento histórico de renovaciones y busca garantizar el orden en el sistema de permisos laborales.

Documentos obligatorios para la renovación

Formulario I-765 completo y firmado.

completo y firmado. Copia del Formulario I-94 , pasaporte válido u otro documento internacional aprobado.

, pasaporte válido u otro documento internacional aprobado. Último EAD emitido.

Dos fotografías tipo pasaporte según los estándares oficiales.

Formulario G-28, si hay representación legal.

Comprobante de pago de la tarifa, salvo en casos con exención aprobada.

El organismo advirtió que documentos fuera de esta lista podrían provocar la exclusión de la solicitud, evitando retrasos innecesarios.

El EAD permite a extranjeros con estatus migratorio regular trabajar legalmente en Estados Unidos. Es especialmente relevante para:

Solicitantes de asilo.

Personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS).

El permiso funciona como prueba ante los empleadores de que el trabajador está autorizado. Su vigencia limitada exige renovarlo regularmente para no perder el empleo ni enfrentar sanciones legales.

Procedimiento para renovar el permiso

El trámite puede realizarse directamente ante el USCIS de dos formas:

En línea, mediante la cuenta oficial del organismo.

Por correo, enviando el Formulario I-765 junto con todos los documentos requeridos.

La agencia recomienda seguir siempre la versión más reciente de las instrucciones, firmar correctamente el formulario y adjuntar fotografías actuales.

Excepciones a la renovación

No todos los extranjeros deben renovar el EAD. El USCIS aclaró que están exentos: