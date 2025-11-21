¡EEUU cambia las reglas! Nuevo ‘pase’ obligatorio para entrevistas de visa desde 2026

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno estadounidense anunció un nuevo mecanismo de priorización para las citas consulares de cara al Mundial 2026, bajo la iniciativa llamada FIFA PASS, la administración Trump busca acelerar la atención de solicitudes de visa para quienes ya tengan entradas confirmadas para los partidos. Esta medida apunta a organizar la elevada demanda migratoria que se espera para el evento.

Durante un anuncio desde la Casa Blanca, Trump detalló que el FIFA PASS dará prioridad a los turistas que cuenten con tickets oficiales del torneo. Esta decisión surge ante la necesidad de manejar de forma más eficiente el flujo de visitantes hacia ciudades anfitrionas como Miami, donde se proyecta un notable incremento en solicitudes.

Respaldo de la FIFA y enfoque en la logística

En la reunión también estuvo presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien celebró la iniciativa y afirmó que el Mundial 2026 será el más grande organizado hasta la fecha. El lanzamiento del programa forma parte del trabajo conjunto entre Estados Unidos y la FIFA para asegurar que los visitantes puedan ingresar al país sin trabas administrativas, especialmente en un contexto migratorio marcado por estrictos controles y verificaciones de seguridad.

Pese a las facilidades, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que el FIFA PASS solo acelera la cita, pero no garantiza la aprobación del visado. Los viajeros deberán cumplir con todos los pasos habituales del proceso, incluidos el formulario DS-160, el pago de la tarifa consular y la asistencia personal a la entrevista. Rubio insistió en que el sistema no sustituye los criterios legales ni las evaluaciones consulares obligatorias.

Requisitos que no cambian:

Completar la planilla DS-160.

Cancelar las tasas de solicitud.

Presentarse personalmente a la entrevista.

La administración estadounidense anunció además el despliegue de más de 400 funcionarios consulares alrededor del mundo, esta medida busca enfrentar el aumento masivo de solicitudes previsto para 2026, en un periodo donde millones de fanáticos estarán gestionando documentos de viaje.