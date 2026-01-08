El live-action de “Enredados” ya tiene a sus protagonistas confirmados

Suscríbete a nuestros canales

Walt Disney Pictures prendió las redes al anunciar oficialmente el reparto principal de su esperadísimo live-action de “Enredados”, el clásico animado de 2010 que capturó los corazones de millones alrededor del mundo.

Después de meses de pausa, pruebas de casting y teorías de fanáticos, por fin sabemos quiénes darán vida a dos de los personajes más icónicos de Disney en carne y hueso.

Un dúo estelar que le dará vida a "Enredados"

Disney confirmó que Teagan Croft, actriz australiana famosa por interpretar a Raven en “Titans” y con una sólida carrera en cine y televisión, será la encargada de ponerse en los zapatos de Rapunzel, la princesa de cabello mágico atrapada en una torre.

A su lado, Milo Manheim, conocido por su papel en la franquicia “Zombies” de Disney Channel y su paso por “Dancing with the Stars”, dará vida al carismático ladrón Flynn Rider, papel originalmente interpretado en voz por Chayanne en la versión animada para Latinoamérica.

Sus elecciones generaron reacciones diversas, desde aplausos por sus talentos juveniles hasta debates sobre si encajan con las imágenes clásicas de los personajes. No obstante, apuestan por la química entre ambos que podría ser una de las grandes apuestas del proyecto.

Producción y trasfondo del proyecto

El live-action de “Enredados” será dirigido por Michael Gracey, el mismo director detrás de “The Greatest Showman”, y el guion está a cargo de Jennifer Kaytin Robinson conocida por su participación en “Thor: Love and Thunder”.

La producción la encabeza Kristin Burr, consolidando un equipo creativo con experiencia en grandes proyectos de Hollywood.

Disney retoma la producción después de que su desarrollo quedara momentáneamente en pausa tras otros remakes recientes. La intención del estudio es capturar la magia musical y romántica del filme original, conectando con la nostalgia de quienes crecieron con “Enredados”.