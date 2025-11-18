Disney presenta el primer tráiler del live-action de Moana

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años los live-action han cobrado relevancia siendo una propuesta innovadora para los clásicos de Disney. Ahora, se ha presentado el primer tráiler de ‘Moana’, que llegará el próximo año a todos los cines del mundo.

En poco más de 1 minuto de adelanto nos presentan a Dwayne Johnson en su personaje de Maui, y a la joven actriz Catherine Lagaʻaia, como la nueva Moana, marcando su debut en la interpretación de la princesa polinesia.

Además de sumergir al espectador en el mundo de la isla Motunui, añaden otros personajes claves a la historia como lo son Kakamora, el jefe Tui y la abuela Tala.

El público podrá escuchar nuevamente de las canciones claves como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”.

Estreno del live-action de 'Moana'

Esta película live-action nace del éxito del film animado lanzado en 2016, que rápidamente se posicionó como uno de los grandes de Disney.

Fue este lunes 17 de noviembre que se reveló el primer adelanto de ‘Moana’, y con él, la fecha de su estreno pautada para julio de 2026, sin embargo, no especificaron el día, pero, se espera que para el próximo tráiler sea anunciada.

“Estoy muy emocionada de asumir este personaje porque Moana es una de mis favoritas. Mi abuelo proviene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa”, expresó la actriz para Variety.