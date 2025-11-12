Mira el primer tráiler oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Miranda Presley y Andy Sachs en las pieles de Mery Streep y Anne Hathaway está cada vez más cerca al revelarse el primer tráiler oficial de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’.

20 años más tarde del estreno de la primera entrega, los fanáticos no pueden estar más felices de ver al elenco otra vez reunido después de tanto tiempo. Este miércoles 12 de noviembre, el primer vistazo de la película ha levantado emociones en quienes esperaron tanto tiempo por la segunda parte.

Se espera que el 01 de mayo de 2026 se estrene en todas las salas de cine ‘El Diablo Viste a la Moda 2’.

Primer vistazo de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

20th Century Studios presentó el primer tráiler se observa a la imponente Miranda Presley caminar por los pasillos de la revista Runway con pasos firmes, digno del personaje para detenerse en el elevador y reencontrarse con su antigua exasistente Andy Sachs, quien detiene la puerta para entra e intercambiar algunas palabras.

Solo segundos de interacción bastaron para generar tensión entre ambas protagonistas. La trama se desarrollará entre los suburbios de Nueva York e Italia con el cast original y otros personajes que serán añadidos.

“Miranda se enfrenta a una batalla profesional en la que el prestigio ya no basta para sobrevivir”, resumió el Variety de acuerdo a la trama.

Reencuentro actoral

Son pocas las producciones que pueden lograr reunir al elenco principal en una nueva cinta y, de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ lo logró. Además de Mery Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, regresa el excéntrico personaje Nigel, interpretado como Stanley Tucci.

Tracie Thoms como Lily, la mejor amiga de Andy; y Tibor Feldman como Irv, el presidente de la editorial.