Ricardo Montaner y su familia gozan al ritmo de la gaita ¡Rumbón!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Ricardo Montaner armó tremenda fiesta en su residencia en la compañía de su numerosa familia. A través de las redes sociales el intérprete de “Bésame la boca”, posteó videos de toda la diversión que vivió junto a un grupo de gaitas.

Una tremenda fiesta

En los clips se aprecia y escucha la buena música que el grupo Cardenales del Éxito entonó para la familia Montaner, con temas icónicos como “Sin rencor”, “Gaita onomatopéyica”, “Negrito fullero”, “Sentir zuliano”, entre otras.

Los hijos del también compositor disfrutaron con toda la fiesta navideña, en especial Ricky Montaner, quien estuvo en cada momento bailando y cantando con la agrupación.

El momento demuestra como para la familia Montaner es importante las tradiciones venezolanas en su hogar, en especial de Maracaibo, cuidad donde llegó Ricardo hace muchos años proveniente de Argentina.

Felicidad de la agrupación

Para Cardenales del Éxito fue un honor tocar en la residencia del músico, así lo expresaron en un mensaje compartido en redes sociales.

“Gracias Ricardo Montaner por unirnos una vez más entre familiares y amigos en este encuentro tan bonito, gaiteando con los Montaner, que sigan las tradiciones”, escribieron.