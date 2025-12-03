Ricardo Montaner asoma la idea de regresar a Venezuela con su gira

Suscríbete a nuestros canales

Con mucha ilusión, Ricardo Montaner anunció que pronto podría estar en Venezuela con su gira que recorrerá varios países de Latinoamérica tras haber tomado una pausa de los escenarios.

El cantante venezolano pondrá a vivir a sus fanáticos toda la experiencia de ‘El Último Regreso World Tour’ en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana el próximo año.

Sin embargo, este nuevo recorrido, el país quedó por fuera una vez más a pesar de su visita en 2024 junto a sus hijos, los cantantes Mau y Ricky.

Ricardo Montaner dejó entrever que un concierto en Venezuela no es descabellado con la fe por delante. “Si DIOS quiere, pronto estaré anunciando mi tour El último Regreso en Venezuela. Con esta misma cara de alegría”, escribió en su cuenta de X acompañado de una fotografía.

El intérprete de baladas no dejó saber más información sobre su posible reencuentro con el público venezolano, pero, desde ya ha despertado el interés.

Ricardo Montaner y su última visita a Venezuela

Luego de 9 años ausente, Ricardo Montaner pisó Venezuela, en especial su querida Maracaibo. Acompañado por sus dos hijos, el artista expresó su emoción por estar regreso, aunque sin ofrecer alguna presentación.

Para reconectar con sus tradiciones, costumbres y raíces interpretó el tema ‘Sin rencor’, de Neguito Borjas en las calles de la ciudad en la que vivió su infancia.

“Cómo amaría volver a Venezuela, a mi Maracaibo del alma, que viva la gaita zuliana”, comentó el cantante en su momento durante una entrevista, según El Comercio.