LVBP: Caribes de Anzoátegui realizan estos movimientos que incluyen cambio con Cardenales de Lara

Con 19 victorias en 37 partidas, Caribes de Anzoátegui ha experimentado una necesaria recuperación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); después de tres años con marca negativa, la tribu entra al mes de diciembre con muy buenas posibilidades de postemporada en la 2025/2026.

Por lo cerrado del torneo, con apenas 3.5 juegos de diferencia entre el 1er lugar (donde están los Tigres de Aragua) y el último puesto (Leones del Caracas), los orientales están en el medio de la tabla a solo 1 de la punta. Es decir, en términos matemáticos no hay algo absolutamente definido; la clasificación es viable para cada uno de los ocho elencos.

Como lo que se viene se prevé rodeado de candela, en Caribes prosiguen los ajustes en su róster; como suele ocurrir con todos los equipos al inicio de cada semana, para este martes Anzoátegui anuncia el arribo del lanzador Andrés Machado, quien lanzó por última vez hace tres años.

En el 2021/2022 estuvo en 11 juegos, todos como relevista, completó 15.2 entradas de 14 imparables, 2 anotaciones que fueron limpias, ponchó a 17, incurrió en 3 bases por bolas, ganó 1, 0 perdidos más 1 salvado.

Caribes de Anzoátegui pactan cambalache

1.15 fue su efectividad

1.08 el whip

Asimismo, el Departamento de Prensa de la organización informa que el serpentinero Jesús Valles fue cambiado al Cardenales de Lara, por un jugador a establecer más adelante. Este año solo ha completado 0.1 entrada; el pasado 12 de julio fue adquirido precisamente desde los pájaros rojos junto al también relevista Diego Moreno, por la ficha del jardinero José Azócar.