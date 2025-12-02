LVBP: Leones del Caracas pueden alinear así con Salvador Pérez, Freddy Fermín y Orlando Arcia

Suscríbete a nuestros canales

Aunque vienen de una semana muy baja que les dejó en el último lugar de la tabla LVBP, los Leones del Caracas en realidad tienen motivos para llenarse de optimismo más allá de estar a 3.5 juegos del 1er lugar, donde están los Tigres de Aragua; a 2.5 en cuanto a Caribes de Anzoátegui por el 4to puesto que da pase directo al round robin, y a solo 1 del Cardenales de Lara con Navegantes del Magallanes que están en la 6ta, cupo para el play in.

Los problemas melenudos son notorios y de fácil deducción, en el criterio de cada quien queda establecer cuál es la principal falla, pero lo cierto del caso es que cuando se habla de jugadores de posición, la profundidad de la nómina es igualmente evidente.

Esa virtud amplía su dimensión a partir de este 2 de diciembre, con la inclusión de los cátchers MLB, Freddy Fermín y Salvador Pérez; eso sí, la realidad hace casi imposible que el Capitán de los Reales de Kansas City tenga acción en la posición defensiva número 2. Con su arribo, el mánager José Alguacil dispone de más herramientas para darse el lujo de manejar distintas alternativas, diferentes versiones de la alineación y de incluso modificarla aún cuando se gane, como que yendo contracorriente al viejo axioma “lineup ganador no se cambia”.

Cabe destacar que durante esta semana, tal vez el jueves vs Caribes, debute el parador en corto Orlando Arcia.

Leones del Caracas, posible nueva alineación

Así las cosas, ofrecemos lo que desde nuestra perspectiva podría ser la alineación primordial de los caraquistas con los nuevos arribos:

C: Freddy Fermín

1B: Aldrem Corredor

2B: Wilfredo Tovar

3B: Lenyn Sosa

SS: Orlando Arcia

LF: José Rondón

CF: Yonathan Daza

RF: Harold Castro

BD: Salvador Pérez

Fermín tiene permiso para solo 15 juegos, por lo que se debe aprovechar cada instante para beneficiarse de su pericia detrás del plato y manejo de los lanzadores, dos razones de peso por las que precisamente fue adquirido por Padres de San Diego en julio pasado. Para cuidarlo, Johnny Pereda y René Pinto atentos a cualquier llamado.

Corredor y Leandro Cedeño alternados en la inicial, OJO sin dejar a este último exclusivamente ante lanzadores zurdos; deberían ser las circunstancias particulares de cada uno, las que determinen quién abrirá.

Para segunda base la experiencia de Tovar, junto a sus excelentes números ofensivos, en primera instancia al ímpetu juvenil de Brainer Bonací, pero para esta posición da la impresión de que lo más difícil es dejar fuera a Liván Soto.

Sosa para la tercera base por tener mejor porcentaje defensivo que el “Wilfri”, .991 por .930.

Mientras llega el menor de los Arcia, la decisión para las paradas cortas la basamos en el mejor desempeño a la defensiva de Bonací con .961 respecto a Liván con .927, añadiendo a favor de Brainer su porcentaje de embasado en .434 y slugging de .542, que contrasta con el .400 y .351 de Soto.

José Rondón como primera opción para la pradera izquierda porque sus estadísticas ofensivas vienen en ascenso, dando a entender que solo requiere juego constante; Víctor Bericoto por el contrario, aunque preserva excelente línea ofensiva ha descendido sus guarismos. Igual es una excelente alternativa como cuarto outfielder, incluso por encima de Oswaldo Arcia.

Este último, sin dudas será la primera opción de poder para venir desde el banco, también como lo dictamine el momento. Por otra parte, de requerir velocidad, ahí estarán Liván, Brainer y Jeferson Morales. Del olvidado Gabriel Noriega pareciera que también solo necesita jugar para mejorar.

Daza y Castro, simple y llanamente, inamovibles.