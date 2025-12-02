Así le fue a Ronald Acuña Jr. en el Festival de Jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Por ser una auténtica estrella de la MLB, con logros como el Premio Novato del Año, 3 Bates de Plata, Jugador Más Valioso (unánime) de la Liga Nacional, Jugador del Año, con 5 participaciones en el Juego de Estrellas, 2 lideratos de bases robadas, 1 de imparables así como 2 temporadas con 41 batazos de cuatro esquinas y dos títulos en el Festival de Jonrones, con todo eso sería natural que Ronald Acuña Jr. figurase entre los favoritos para prevalecer de nuevo en esta competencia.

En este tipo de eventos de beisbol, con su dinámica tan particular, se ha visto como algunos que contaron con predilección para ganar, al final se quedaron cortos aún cuando sobresalieron en su desempeño. Así fue el caso del jugador franquicia de los Bravos de Atlanta este lunes.

Ronald Acuña Jr. ¡Qué lujo!

Para la primera ronda, Acuña Jr. cosechó la segunda mejor cifra entre los participantes con 21 vuelabardas. Yasiel Puig mandó 22, Wilyer Abreu tuvo 20, Andrés Chaparro 19, Francisco Rentería 18, Willson Contreras 15, Jackson Chourio 12, Salvador Pérez 11 y Jahder Areinamo 10.

Así las cosas, para el segundo segmento los cruces quedaron definidos con Acuña vs Chaparro y Abreu ante Puig; en ella, Ronald José destapó 13, apenas por debajo de Andrés que sumó 15.

De ese modo, Chaparro se dio el lujo de dejar atrás a una luminaria como el hijo de Ronald, que engalana la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), desplegándose con los Tiburones de La Guaira.