¡Sobrado! Ronald Acuña Jr. tiene estos números ofensivos en la LVBP

En medio de un campeonato tan cerrado, donde hay menos de 5 juegos de diferencia entre el 1er y último puesto, Tiburones de La Guaira se ha mostrado tambaleante quedando en ocasiones, fuera de la zona clasificatoria.

Dentro del cardumen son varios los aspectos que deben optimizarse, fundamentalmente en el pitcheo, como todos los elencos, pero en este punto, cualquier incorporación, más cuando se trata de altas figuras de la MLB, por supuesto que serán bienvenidas y en el papel, deberían fortalecerles.

Dos de las más importantes estrellas venezolanas del momento, al parecer, ya tienen fecha para enfundarse la casaca de Tiburones; de acuerdo al exbigleaguer Kelvim Escobar, sus primos Ronald Acuña Jr. y Maikel García se sumarán a La Guaira a partir del próximo 28 de noviembre.

Tiburones sueñan con Ronald Acuña Jr. y Maikel García

Para una alineación que cuenta con el líder jonronero en lo que va del 2025/2026, la adición de esos dos toleteros vaya que añadirá leña a la ofensiva. Aunque tal vez en el momento de su incorporación Jadher Areniamo ya no esté en play, para nada minimiza el impacto del dúo familiar.

Así las cosas, chequemos cómo van las estadísticas ofensivas del hijo de Ronald en las dos oportunidades que ha sido de la partida en la LVBP:

Su primera incursión fue absolutamente fenomenal; en 10 partidos de la ronda eliminatoria del 2022/2023 se fue de 34-15, mandó 2 para la calle, incluyó 1 doble, 6 remolcadas, 10 anotadas, 3 boletos, 8 ponches y recibió 2 pelotazos. Esto fue parte de una línea ofensiva que quedó en:

LVBP - Estadísticas - La Guaira - Números

.441 en promedio de bateo

.513 en porcentaje de embasado

.647 de slugging

1.160 de OPS

Para la segunda participación, 2023/2024 también fue colosal: acumuló 21 partidos en los que se fue de 79-30, 6 biangulares, 7 jonrones, 1, triple, 19 empujadas, 20 pisadas del plato, 6 cojines estafados, 22 bases por bolas, 19 ponches, 3 bolazos recibidos para línea de: .380/.529/.747/1.276.

De ese modo, su línea vitalicia en el circuito dicta .398/.524/.717/1.241. Todo nos hizo recordar lo que un buen amigo, muy conocedor de la pelota de este circuito, nos comentó hace par de años sobre el jugador franquicia de los Bravos de Atlanta: “Está sobrado en Grandes Ligas, no lo va a estar aquí”.