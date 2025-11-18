LVBP: Figura grandeliga de los Leones del Caracas dejó este aviso al equipo y aficionados

Suscríbete a nuestros canales

Más allá del hecho de estar en horas complicadas, con 4 derrotas al hilo (que en un torneo tan corto y cerrado pueden marcar diferencia), lo que más preocupó sobre Leones del Caracas en la quinta semana de acciones, fue lo desencajados, desanimados que lucieron luego de la dolorosa caída ante Navegantes del Magallanes.

Esa fue una partida en la que dos veces se logró revertir el marcador adverso, aún en ella se apreció garra, intensidad y esas dos cualidades brillaron por su ausencia ante Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

Desde afuera se pudo apreciar que en la manada las cosas no están bien; quizás sea una percepción distorsionada, es algo que esperaría su siempre exigente afición, pero mientras tanto, uno de los jugadores más determinantes en los éxitos recientes ha dejado un mensaje que alimenta lo último que se pierde.

La esperanza en una plena recuperación que tienen todos los caraquistas, más pronto que tarde pudiese no tener vuelta atrás y es que Freddy Fermín se manifestó a través de su cuenta en la red social Instagram. En una de sus stories dejó fotografía que contiene un peto personalizado con su apellido, además de un casco con el escudo de los Leones.

Previo y en el desarrollo de esta temporada 2025/2026, el mánager melenudo, José Alguacil, ha indicado que el aclamado cátcher le ha manifestado su pleno deseo de retornar al equipo. Su última participación data del certamen 2023/2024.

Melenudos urgidos por una figura como Freddy Fermín

Ninguna de las partes involucradas ha apuntado hacia una posible fecha de incorporación, pero dada la situación negativa del presente, además de lo estrecho en la tabla de posiciones, podría hacer posible el retorno para antes de que culmine el mes en curso.

Recordemos que en la 2022/2023, Freddy Antonio se consagró como Novato del Año y Jugador Más Valioso de la LVBP, entre otras cosas, por una fantástica línea ofensiva en .404 de average, .482 en porcentaje de embasado, .566 de slugging y 1.048 en OSP.