MLB: Así quedaron los de Venezuela en las pasadas votaciones al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

En estas fechas del calendario es costumbre que en el invierno de MLB las temperaturas vayan a la alta; suena contradictorio pero todo deriva de la importancia siempre implícita en el proceso de votaciones para el Salón de la Fama, a cargo de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés). Para esta ocasión, como en años recientes, nativos de Venezuela forman parte del asunto.

En esta oportunidad, son 27 los nombres, 12 de ellos por primera vez, que aparecen en las correspondientes boletas:

MLB - Salón de la Fama - Grandes Ligas - Cooperstown - Hall Off Fame

Repiten Bob Abreu (Jardinero), Carlos Beltrán (Jardinero), Mark Buehrle (lanzador), Félix Hernández (Lanzador), Torii Hunter (Jardinero), Andruw Jones (Jardinero), Dustin Pedroia (Infielder), Andy Pettitte (Lanzador), Manny Ramírez (Jardinero), Álex Rodríguez (Infielder), Francisco Rodríguez (Lanzador), Jimmy Rollins (Infielder), Chase Utley (Infielder), Omar Vizquel (Infielder) y David Wright (Infielder).

Los que se estrenarán:

Ryan Braun (Jardinero), Shin-Soo Choo (Jardinero), Edwin Encarnación (Infielder), Gio González (Pitcher), Alex Gordon (Infielder), Cole Hamels (Pitcher), Howie Kendrick (Infielder), Matt Kemp (Jardinero), Nick Markakis (Jardín derecho), Daniel Murphy (Infielder), Hunter Pence (Jardinero) y Rick Porcello (Pitcher).

Respecto a los criollos, en la pasada recopilación de sufragios quedaron así:

Los de Venezuela que aspiran alcanzar a Luis Aparicio

Abreu 20.4%

Carlos González 0.3%

Hernández 21.3%

Rodríguez 9.3%

Vizquel 17.1%

En el caso de González, quedó descartado para esta instancia de elección porque no logró el mínimo reglamentario 5% de apoyos.

De los que repiten, de este modo quedaron en años previos:

Abreu 16% en 2024, 16.5% en 2023, 9.9% en 2022, 9.9% en 2021.

Rodríguez 7.2 en 2024, 9.9% en 2023,

Vizquel 15.7% en 2024, 16.8% en 2023, 20.2% en 2022, 44.9% en 2021.