LVBP: Leones del Caracas no dio pie con bola y algo más que los números se resquebrajó

La quinta semana del torneo 2025/2026 de la LVBP, ha sido el lapso más corto y también el más deficiente para Leones del Caracas, elenco que se comió todas las amargas en tres partidos, el primero de ellos muy cuestionado el modo direccional por la afición y analistas.

Como fuese, los melenudos no dieron pie con bola de ninguna manera, solo en el citado primer partido, ante Navegantes del Magallanes, lucieron con opciones, volteando el marcador en par de oportunidades, pero en el resto a parte de verse desencajados y pusilánimes, no cumplieron los fundamentos ante Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

Leones del Caracas trasquilados

Todo el contexto recibió el agregado de unas estadísticas deprimentes que explican el por qué resultó imposible prevalecer.

En esos tres encuentros, con el madero se fueron de 86-20, ligaron 5 dobles, 2 cuadrangulares, remolcaron 10 rayitas, anotaron otras 10, estafaron 1 cojín, recibieron 1 pelotazo, sacaron 11 boletos, se poncharon 20 veces y eso significó:

Average de .233

Porcentaje de embasado en .327

Slugging de .316

OPS en .643

Por su parte, el cuerpo de pitcheo en general, fue fustigado y José Marco Torres resultó más que una contradicción a la tendencia de esos días. Como grupo los brazos se combinaron para 21 innings de 30 hits en contra, 5 de ellos jonrones, les anotaron 22 carreras, 18 limpias, poncharon a 12, expidieron 9 pasaportes y así quedaron en:

Efectividad de 7.71

Whip en 1.86

Promedio de hits recibidos por cada 9 entradas de 12.9

De vuelabaradas 2.1

Boletos 3.9

Ponches: 5.1

A todas estas, la defensiva cometió 5 errores.

